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Bir ton 200 kiloluk tosun 'Memati' alıcısını buldu: Fiyatı dudak uçuklattı

Bir ton 200 kiloluk tosun 'Memati' alıcısını buldu: Fiyatı dudak uçuklattı

09:291/06/2025, Pazar
IHA
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Erzurum
Erzurum

Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında hareketlilik hız kazandı. Erzurum’da ağırlığıyla dikkat çeken 1 ton 200 kiloluk tosun, görenleri hayrete düşürdü. “Memati” adı verilen dev kurbanlık, pazarda araba fiyatına alıcı buldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Erzurum'da 1 ton 200 kilo gelen tosun satıldı.

Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Çelik, büyük bir emekle yetiştirdikleri ve ayrılmakta zorluk çektikleri tosunlarını Kurban Bayramı'na doğru yeni sahiplerine teslim ettiklerini belirterek,
"Bizde ayrı bir yeri olan tosunumuza Erzurum'da rakip çıkmadı. Yaklaşık 1 ton 200 kilo gelen tosunumuza 400 bin lira değer biçtik. Pazarlık sonucu yeni sahibini buldu"
şeklinde konuştu.


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