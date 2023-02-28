Bir yıldır aday yok

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş vaadiyle CHP öncülüğünde kurulan ve İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokat Parti (DP) ve Saadet Partisi’nden (SP) oluşan 6’lı Masa bugün bir yaşını dolduruyor. 6’lı Masa, oturma düzeni ile başlayan ve ortak adayda kilitlenen krizler zincirini geçen bir yılda aşamadı. Geçen sürede Anayasa ve mutabakat metnini kamuoyu ile paylaştı.

KRİZDEN KRİZE

2 Mart’ta yeni buluşmaya hazırlanan 6’lı Masa ilk kez geçen yıl 28 Şubat’ta Ahlatlıbel’de CHP’nin ev sahipliğinde toplandı. Her ay bir paydaşa misafir olan masanın ayakları yer yer sarsıldı. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın DEVA ve Gelecek’e dönük devri sabık çıkışı oturma düzenini yuvarlak masa ile aşan ortakların ilk ciddi sınavı oldu. Ortakların peşini ‘eşitlik’ temelinde başlayan ve oy yüzdesine evrilen tartışmaları da bırakmadı.

İSTİFALAR DA GELDİ

Bu tartışma özellikle paylaşım hesaplarının yapıldığı 6’lı Masa’da yer yer tansiyonu yükseltti. Oyu ya da gücü oranında temsil tartışması kendini liste pazarlıklarında da hissettirdi. Ortak adayın kim olacağı, İYİ Parti’nin CHP’li belediye başkanlarını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yerine ortaya atması masanın diğer sancılı konuları oldu. İYİ Parti-CHP arasındaki güç gösterisi ve taktikler yer yer istifalara sahne oldu. İYİ Partili Cihan Paçacı’nın “Sahada Kılıçdaroğlu’na karşı sokakta itiraz görüyoruz” sözlerinin ardından istifasının istenmesi, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili elinde belge bulunduğunu” söyleyen eski Bakan Yaşar Okuyan’ın CHP’den gönderilmesi öne çıktı.

HDP FAKTÖRÜ

6’lı Masa’nın HDP ile ilişkileri de dalgalı bir seyir izledi. CHP’li Gürsel Tekin HDP’ye bakanlık verilebileceği çıkışı başta İYİ Parti olmak üzere masayı karıştırdı. Akşener’in yargının 2 yıl 6 ay ceza verdiği Ekrem İmamoğlu’na Saraçhane’de verdiği destek ile bunun sonucu İYİ Parti-CHP arasında patlak veren “içişlerine karışma” polemiği de sıcaklığını koruyor. İki parti arasında belediyeleri kimin kazandığı tartışması da soğuk rüzgarların esmesine sebep oldu.

SON KRİZ NOTER

2 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını konuşmaya hazırlanan 6’lı Masa’da son kriz ise “Noter değiliz” oldu. Ortak aday fikrinin Kılıçadroğlu’nun olduğunu söyleyen Meral Akşener “Biz Masa’ya noter olarak oturmadık” diyerek 13’üncü buluşma arifesinde rest çekmişti. Kurulduğu günden beri bu tartışmaları yaşayan masanın henüz bir cumhurbaşkanı adayı yok.

Tansiyon düşürme zirvesi

6’lı Masa’nın iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti, liderler düzeyinde artan tansiyonu aşmaya çalıştı. “Noter” krizinin gölgesinde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’in dünkü buluşması yaklaşık 2 saat sürdü. Zirve, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi gerçekleşti. İki parti arasında yaşanan bazı sorunların da gündeme geldiği ve 2 Mart’taki toplantı öncesi çözüldüğü muhalefet kaynaklarınca dile getirildi.

AKŞENER KURMAYLARINI TOPLADI

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sonrası Akşener, kurmaylarını topladı. İYİ Parti’den yapılan açıklamada, Akşener’in, genel merkez ek binada milletvekilleri ve başdanışmanları ile bir araya geldiği ifade edildi. Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Akşener’i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi Ek Binası’nda Akşener’in makamındaki basına kapalı ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından Karamollaoğlu’nu Akşener ile İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır uğurladı.



