Birbirlerine düştüler

TBMM Genel Kurulu önceki gün CHP-İYİ Parti-HDP ittifakının sert atışmalarına sahne oldu. Görüşmelerde söz alan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu üzerinden HDP Grubuna göndermelerde bulununca sert bir karşılık aldı. Kürsüye çıkarak Ağıralioğlu'na cevap veren HDP Milletvekili Fatma Kurtulan, İYİ Partli'nin daha çok, MHP'den biraz oy devşirmeye dönük bir söylem içinde olduğunu söyledi. Kurtalan şunları kaydetti:

BİZİM OYLARIMIZLA ORADASINIZ

"İYİ PARTİ, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?"zBize böyle ayar veremezsiniz. Kırk defa söylemişiz, bize ayar veremezsiniz.zSiz şunu bileceksiniz: En köşede oturuyorsunuz. Bakın, aritmetiğe bakın. Zar zor şu kapıdan içeri girdiniz, en köşede oturuyorsunuz, kapının eşiğinde oturuyorsunuz. Böylesi bir partiye "Haddinizi bilin." "Şunu deyin, bunu deyin." diyemezsiniz. Benim oyumla senin Meclis üyen o koltukta oturacak, oturuyor.

HDP oyuyla seçildiniz



İYİ Parti Grubu, PKK’nın siyasi kanadı HDP desteğiyle meclise girdiklerini yüzlerine söylenmesinden rahatsız oldu.

HEPİNİZ BİZE MUHTAÇSINIZ

Ardından CHP'li Engin Altay geldi kürsüye. Ancak bu sırada da İYİ Partililerle HDP'liler arasında tartışma devam etti. Kurtulan, İYİ Parti ve CHP'lileri kastederek " Hepiniz muhtaçsınız o oya, hepiniz muhtaçsınız bizim oyumuza, bizim desteğimize" ifadelerini kullandı. İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu ise HDP'lilerih oyları ile seçildiklerin kabul eder gibi ifader kullanarak "Vermeseydin, kim yalvardıysa ona söyle" dedi.

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SES TONU TARTIŞMASI

CHP'li Altay oturumu yöneten başkan vekiline "Genel Kuruldaki tartışmayı bitirmenizi talep ediyorum efendim" çağrısı yaptı. Altay,"Örtülü olarak İYİ Parti'yi eleştiren Altay, "Vay sen PKK'ya şu kadar düşük sesle 'terörist' dedin, ben bu kadar yüksek tonla 'terörist' dedimle bu mesele çözülmez. Bu meselenin adını koymak lazım, cesurca koymak lazım; bunun adı Kürt sorunudur kardeşim." ifadelerini kullandı.

Altay’dan kafatasçı göndermesi

Engin Altay

İYİ Parti sıralarından yükselen "Değildir efendim" sözlerine karşılık veren CHP'li Engin Altay, "Edersin, etmezsin. Sen diyorsun ki "Burası Türk yurdu." Türk kavramına kafatasçı bir yaklaşımla bakarsam ben de derim ki "Hayır efendim, burası Gürcü yurdu." Böyle bir şey olabilir mi? Bu tür meselleri çok kaşıyarak bir şey elde edilmez. Arkadaşlar, olan, ölen evlatlarımıza oluyor; olan, ağlayan analara oluyor. Bizim burada tuzumuz kuru. Gelin, biraz, Allah'tan korkalım, milletten utanalım, Bu meseleye samimi ve objektif bakalım diyorum."