Gündem Birbirlerine düştüler
POLİTİKA

Birbirlerine düştüler

31 Mart ve 23 Haziran seçimleri öncesinde kurulan CHP- İYİ Parti-HDP ittifakı çatırdamaya başladı. TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmada HDP Milletvekili Fatma Kurtulan İYİ Parti’lilere, “Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturuyorsunuz” diye çıkıştı. CHP’li Engin Altay ise, İYİ Parti’ye ‘Kafatasçılık’ göndermesi yaptı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Fatma Kurtulan
Fatma Kurtulan

TBMM Genel Kurulu önceki gün CHP-İYİ Parti-HDP ittifakının sert atışmalarına sahne oldu. Görüşmelerde söz alan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu üzerinden HDP Grubuna göndermelerde bulununca sert bir karşılık aldı. Kürsüye çıkarak Ağıralioğlu'na cevap veren HDP Milletvekili Fatma Kurtulan, İYİ Partli'nin daha çok, MHP'den biraz oy devşirmeye dönük bir söylem içinde olduğunu söyledi. Kurtalan şunları kaydetti:

BİZİM OYLARIMIZLA ORADASINIZ

"İYİ PARTİ, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?"zBize böyle ayar veremezsiniz. Kırk defa söylemişiz, bize ayar veremezsiniz.zSiz şunu bileceksiniz: En köşede oturuyorsunuz. Bakın, aritmetiğe bakın. Zar zor şu kapıdan içeri girdiniz, en köşede oturuyorsunuz, kapının eşiğinde oturuyorsunuz. Böylesi bir partiye "Haddinizi bilin." "Şunu deyin, bunu deyin." diyemezsiniz. Benim oyumla senin Meclis üyen o koltukta oturacak, oturuyor.

  • HDP oyuyla seçildiniz
  • İYİ Parti Grubu, PKK’nın siyasi kanadı HDP desteğiyle meclise girdiklerini yüzlerine söylenmesinden rahatsız oldu.

HEPİNİZ BİZE MUHTAÇSINIZ

Ardından CHP'li Engin Altay geldi kürsüye. Ancak bu sırada da İYİ Partililerle HDP'liler arasında tartışma devam etti. Kurtulan, İYİ Parti ve CHP'lileri kastederek " Hepiniz muhtaçsınız o oya, hepiniz muhtaçsınız bizim oyumuza, bizim desteğimize" ifadelerini kullandı. İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu ise HDP'lilerih oyları ile seçildiklerin kabul eder gibi ifader kullanarak "Vermeseydin, kim yalvardıysa ona söyle" dedi.

REKLAM

SES TONU TARTIŞMASI

CHP'li Altay oturumu yöneten başkan vekiline "Genel Kuruldaki tartışmayı bitirmenizi talep ediyorum efendim" çağrısı yaptı. Altay,"Örtülü olarak İYİ Parti'yi eleştiren Altay, "Vay sen PKK'ya şu kadar düşük sesle 'terörist' dedin, ben bu kadar yüksek tonla 'terörist' dedimle bu mesele çözülmez. Bu meselenin adını koymak lazım, cesurca koymak lazım; bunun adı Kürt sorunudur kardeşim." ifadelerini kullandı.

  • Altay’dan kafatasçı göndermesi
  • Engin Altay
  • İYİ Parti sıralarından yükselen "Değildir efendim" sözlerine karşılık veren CHP'li Engin Altay, "Edersin, etmezsin. Sen diyorsun ki "Burası Türk yurdu." Türk kavramına kafatasçı bir yaklaşımla bakarsam ben de derim ki "Hayır efendim, burası Gürcü yurdu." Böyle bir şey olabilir mi? Bu tür meselleri çok kaşıyarak bir şey elde edilmez. Arkadaşlar, olan, ölen evlatlarımıza oluyor; olan, ağlayan analara oluyor. Bizim burada tuzumuz kuru. Gelin, biraz, Allah'tan korkalım, milletten utanalım, Bu meseleye samimi ve objektif bakalım diyorum."

HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
OYNAT 00:31
HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?' dedi.
e-Nabızdayapay zeka devrimi

e-Nabız'da
yapay zeka devrimi

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Şafak'ın sorularını cevapladı.
Hafter Terör Örgütü

Hafter Terör Örgütü

​Sponsorları BAE, Mısır ve Suudi Arabistan.
S-400ler aktif kullanılacak

S-400'ler aktif kullanılacak

Sözcü Kalın, Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.
BAE her yerde kaybediyor

BAE her yerde kaybediyor

​İsrail maşası BAE yönetiminin bölgesel planları altüst oldu.
'Yaşayan Kampüs' <br>hayata geçiyor

'Yaşayan Kampüs'
hayata geçiyor

Sakarya Üniversitesi'nden öğrencilerine müjde.
Sözlü sınav sonuçları açıklandı

Sözlü sınav sonuçları açıklandı

Eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.
Davada <br>tutuklu kalmadı

Davada
tutuklu kalmadı

​Çiftlik Bank davasında tutuklu 2 kişi de tahliye oldu.
Benzine<br> 11 kuruş indirim

Benzine
11 kuruş indirim

Bu geceden itibaren geçerli olacak.
Akdeniz'de <br>81 kişi kayıp

Akdeniz'de
81 kişi kayıp

​Sığınmacı teknesi Tunus açıklarında suya gömüldü.
İzin verilse o çuvalı<br>ABD'lilere yedirirdik

İzin verilse o çuvalı
ABD'lilere yedirirdik

​Çuval olayının en önemli ismi yıllar sonra ilk kez konuştu.

Türkiye dünya 7'ncisi oldu

Türkiye dünya 7'ncisi oldu

163 ülkeden 18 bin kişinin görüşü alındı.
MHK'de <br>yeni dönem

MHK'de
yeni dönem

​Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu.
Aladağ faciasında cezalar belli oldu

Aladağ faciasında cezalar belli oldu

12 kişinin öldüğü yangında 18 kişiden 8'i ceza aldı.
ÖTV hareketliliği başladı

ÖTV hareketliliği başladı

İndirim sona erdi, ikinci el otomobillere rağbet arttı.
Türkiye'den BM'ye protesto notası

Türkiye'den BM'ye protesto notası

PKK'lıyla sözde planın imzalandığı BM ve İsviçre'ye nota verildi.
Böyle yakalandılar

Böyle yakalandılar

İstanbul'da nefes kesen kovalamaca görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.