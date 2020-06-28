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Gündem Biri gri listede yer alan 3 terörist Şırnakta teslim oldu
ANKARA

Biri gri listede yer alan 3 terörist Şırnak'ta teslim oldu

İçişleri Bakanlığı:, jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu biri gri listede yer alan 3 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükselmiş oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu birisi gri listede yer alan 3 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütündeki çözülme sürüyor.

  • Bu kapsamda 2013'te örgüte katılan, terörden arananlarda gri listede yer alan teröristin de arasında bulunduğu 3 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

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