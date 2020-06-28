Biri gri listede yer alan 3 terörist Şırnak'ta teslim oldu İçişleri Bakanlığı:, jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu biri gri listede yer alan 3 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükselmiş oldu.

Haber Merkezi 28 Haziran 2020, 18:08 Son Güncelleme: 28 Haziran 2020, 18:27 AA