Biriktirme huyu hayatına mal oldu: İstiflediği giysi yığınlarının arasında ölü bulundu

Biriktirme huyu hayatına mal oldu: İstiflediği giysi yığınlarının arasında ölü bulundu

23:007/01/2026, Çarşamba
IHA
Yaşlı kadının cansız bedeni evinde biriktirdiği giysi yığınlarının arasında bulundu.
Yaşlı kadının cansız bedeni evinde biriktirdiği giysi yığınlarının arasında bulundu.

Tekirdağ'da 71 yaşındaki kadın, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde istiflediği giysilerin arasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin açıklamada bulunan komşuları, yaşlı kadının eski giysileri evinde biriktirme huyu olduğunu söyledi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşlı bir kadın, evinin odasına istiflediği eski giysilerin arasında ölü bulundu.

Reşadiye Mahallesi Atatürk 5. Sokak’ta yaşayan 71 yaşındaki Müjgan Akdeniz, uzun zamandır evinin odasında topladığı eski giysi yığınlarının arasında yakınları tarafından hareketsiz vaziyette bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Müjgan Akdeniz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kontrollerin ardından yaşlı kadının cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının vefatına üzüntü duyduklarını ifade eden bir komşusu, "Annesi kendisinden haber alamayınca cama tıklayarak bizlere haber verdi. Vefat ettiğini duyunca üzüldük. Bulduğu eski giysileri evinde biriktirme huyu vardı" diye konuştu.



