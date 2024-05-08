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Bisikletleri çürümeye terk etmişler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakı İSBİKE’a ait binlerce bisikletin tamir ve bakım bahanesi ile çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.

Yusuf Özdemir
04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul’un muhtelif noktalarında vatandaşlara hizmet vermesi gereken bisikletlerin 5 ay önce Kartal Soğanlık Metro İstasyonu’nun arkasındaki İBB’ye ait bir depoya istiflendiği ortaya çıktı. Onlarca bisikleti adeta kaderine terk eden İBB yönetimi, istiflenen bisikletlere herhangi bir bakım onarım çalışması yapmadı.

BAKIM ONARIM YAPILACAKTI

İSBİKE’ın resmi internet sitesinde, 2023 yılı sonu itibarıyla bisikletlerin bakım ve onarıma gireceği nedeniyle toplanacağı uyarısı yayınlanmıştı. Bisikletlerin bakım ve onarımdan geçirildikten sonra hizmet vermeye devam edeceğini zanneden İSBİKE’a üyesi vatandaşlar 5 aydır mağdur.




#İBB
#İSBİKE
#Bisiklet
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