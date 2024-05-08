Bisikletleri çürümeye terk etmişler

Daha önce yarım kalan metro şaft tünelini molozla kapatarak tepki çeken CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benzer bir skandala daha imza attı. Ataköy Marmaray İstasyonu zemin altı katlı otoparkı inşaatı toprakla kapatılmaya başlandı. Toplu taşımayı teşvik için başlatılan proje, İBB tarafından 2019’da durdurulmuştu.