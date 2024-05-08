Bisikletleri çürümeye terk etmişler

İstanbul’un muhtelif noktalarında vatandaşlara hizmet vermesi gereken bisikletlerin 5 ay önce Kartal Soğanlık Metro İstasyonu’nun arkasındaki İBB’ye ait bir depoya istiflendiği ortaya çıktı. Onlarca bisikleti adeta kaderine terk eden İBB yönetimi, istiflenen bisikletlere herhangi bir bakım onarım çalışması yapmadı.
BAKIM ONARIM YAPILACAKTI
İSBİKE’ın resmi internet sitesinde, 2023 yılı sonu itibarıyla bisikletlerin bakım ve onarıma gireceği nedeniyle toplanacağı uyarısı yayınlanmıştı. Bisikletlerin bakım ve onarımdan geçirildikten sonra hizmet vermeye devam edeceğini zanneden İSBİKE’a üyesi vatandaşlar 5 aydır mağdur.