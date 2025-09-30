Yeni Şafak
Bitlis'te mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

20:4930/09/2025, Salı
AA
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
Bitlis Tatvan'da durdurulan bir yolcu otobüsünde iki şüpheli gözaltına alındı. Hastaneye götürülerek röntgen ve tomografileri çekilen şüphelilerin mide ve bağırsaklarından 136 kapsül halinde 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, mide ve bağırsaklarında 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsünde şüphe üzerine 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografilerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yuttuğu 136 kapsüldeki 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu, tıbbi müdahaleyle mide ve bağırsaklardan çıkarıldı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti"
suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


