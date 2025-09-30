Bitlis'te mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

Bitlis Tatvan'da durdurulan bir yolcu otobüsünde iki şüpheli gözaltına alındı. Hastaneye götürülerek röntgen ve tomografileri çekilen şüphelilerin mide ve bağırsaklarından 136 kapsül halinde 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsünde şüphe üzerine 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografilerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.
Şüphelilerin yuttuğu 136 kapsüldeki 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu, tıbbi müdahaleyle mide ve bağırsaklardan çıkarıldı.