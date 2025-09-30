Yeni Şafak
Kırmızı bültenle aranan 9 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi

08:1530/09/2025, Salı
DHA
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A., ve L.C.B isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A., ve L.C.B isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 9 suçlu, Gürcistan (3), Almanya (2), Birleşik Arap Emirlikleri (2), İsviçre ve Hırvatistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;
  • “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.I. isimli şahıs Gürcistan’da,
  • “Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs Gürcistan’da,
  • “Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.A isimli şahıs Gürcistan’da,
  • “Kasten Öldürme ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E. isimli şahıs Almanya’da,
  • “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.G. isimli şahıs Almanya'da,
  • “Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.K.Ç. isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri’nde,
  • “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.Ç isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri'nde,
  • “Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs İsviçre’de,
  • “Uyuşturucu Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Ülke İçinde Satmak, Bulundurmak" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan L.C.B. isimli şahıs Hırvatistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.


