Kırmızı bültenle aranıyordu: DEAŞ'lı terörist gizlendiği adreste yakalandı

19:469/09/2025, Salı
DHA
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu tespit edilen DEAŞ'lı terörist, gizlendiği adrese düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Çorum’da, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şüphelinin Çorum il merkezinde bir adreste gizlendiğini belirledi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin ikamet ettiği adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara el konuldu.



#DEAŞ
#Terör Örgütü
#Çorum
#Kırmızı Bülten
