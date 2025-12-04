11. Yargı Paketi TBMM'de: İlk 15 madde kabul edildi

Kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen 31 Temmuz 2023 öncesinde de suç işleyen hükümlülerin daha erken kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılmasıyla ilgili de teklifte madde bulunduğunu hatırlatan Tunç, "Kovid-19 düzenlemesi yanlış anlatılıyor. Bu bir af değil. Burada suç tarihi bakımından aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıyla ilgili talep söz konusuydu." diye konuştu.