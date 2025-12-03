Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: 'Kovid düzenlemesi bir af değildir'

Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: 'Kovid düzenlemesi bir af değildir'

12:173/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kovid düzenlemesi bir af değil
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kovid düzenlemesi bir af değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda merakla beklenen 11. Yargı Paketi'nin bir "af" niteliği taşımadığını vurguladı. Kovid izni düzenlemesinin eşitlik ilkesi gereği yapıldığını belirten Tunç, paketin Meclis gündemine geleceği tarihi de açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündemdeki tartışmalara son noktayı koydu. Özellikle 11. Yargı Paketi ile ilgili "af çıkacak" söylentilerine açıklık getiren Tunç, söz konusu çalışmanın bir ceza affı olmadığını belirtti.


Tunç yapığı açıklamada şunları söyledi:

"Kovid düzenlemesi bir af değil. Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıdır. Toplumdan gelen beklentiler, eleştiriler milletvekillerimiz tarafından dikkate alınacaktır en doğru düzenleme yapılacaktır. Meclis'in durumuna göre bütçe görüşmelerinden sonra komisyon raporu genel kurulun gündemine gelir."



#Yılmaz Tunç
#Kovid
#Af
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman onaylanacak? İnfaz düzenlemesi, covid yasası ve af haberleri