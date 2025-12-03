Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: 'Kovid düzenlemesi bir af değildir'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündemdeki tartışmalara son noktayı koydu. Özellikle 11. Yargı Paketi ile ilgili "af çıkacak" söylentilerine açıklık getiren Tunç, söz konusu çalışmanın bir ceza affı olmadığını belirtti.

"Kovid düzenlemesi bir af değil. Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıdır. Toplumdan gelen beklentiler, eleştiriler milletvekillerimiz tarafından dikkate alınacaktır en doğru düzenleme yapılacaktır. Meclis'in durumuna göre bütçe görüşmelerinden sonra komisyon raporu genel kurulun gündemine gelir."