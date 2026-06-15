Biz inandık siz de inanın!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldiği mücadele, Türkiye'nin dört bir yanında kurulan dev ekranlarda binlerce taraftar tarafından takip edildi. Sabahın erken saatlerinde meydanları dolduran futbolseverler, ay-yıldızlı ekibe destek verirken, karşılaşmanın 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlanması büyük üzüntü yarattı.

Maçtan önce sabah namazına giden vatandaşlar A Milliler için dua etti.

TEZAHÜRATLAR DURMADI

İstanbul'da Beykoz Onçeşmeler Meydanı, Gaziosmanpaşa ve tarihi Yedikule Hisarı başta olmak üzere birçok noktada vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla maçı izledi. Kadınlar, çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde "Türkiye" tezahüratları yükseldi. Büyükçekmece'de ise belediye tarafından kurulan bazı ekranların geç çalıştırılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Tekirdağ'daki görüntüler mitingleri aratmadı. Ay-yıldızlı bayraklar sahili gelincik tarlasına dönüştürdü.

MAĞLUBİYET HERKESİ ÜZDÜ

İzmir'de Konak Meydanı'na kurulan dev ekran önünde toplanan vatandaşlar, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele eden A Millilerin heyecanına ortak oldu. Karşılaşmayı, Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında alanda bulunan öğrenciler, öğretmenler ve gönüllüler de takip etti. Bursa'da belediyeler tarafından kurulan dev ekranların bulunduğu meydanlar sabahın ilk saatlerinden itibaren doldu. Tezahüratlar ve gösterilerle başlayan coşku, Avustralya'nın bulduğu gollerin ardından yerini sessizliğe bıraktı. Binlerce taraftar maçın ardından alanlardan üzgün şekilde ayrıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ise milli maç heyecanı 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda yaşandı. Yaklaşık 5 bin futbolseverin takip ettiği karşılaşma öncesinde marşlar ve şarkılar söylendi.







