Bizi dört gözle bekliyorlar

Türkiye’deki insani yardım kuruluşları bu bayram da dünyanın dört bir yanındaki milyonlara insana bayram sevinci yaşatacak. Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar mazlum bölgelere giden ekipler, kestikleri kurbanlardan on binlerce hisse dağıtacak.

ÇOĞUNLUĞU AFRİKA’YA

Türkiye Kızılayı 21 ülkede 100 bin hisse, Deniz Feneri 25 ülkede 15 bin hisse, Yardımeli Derneği 20 ülkede 10 bin hisse, Sadakataşı Derneği 35 ülke 25 bin hisse, İHH ise 60 ülkede 55 binden fazla hisse dağıtacak. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 80 ülkede 25 milyon, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 40 ülkede 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak. Bağış hisselerin önemli bir bölümü açlık ve yoksulluğun pençesindeki Afrika’da dağıtılacak. STK’ların Afrika temsilcileri, bölge halkının her Kurban Bayramı’nda Türkiye’den gelecek yardımları beklediğini söylüyor.

İHTİYAÇLARI TESPİT EDİYORUZ

İHH Batı ve Orta Afrika Masası Koordinatörü Mustafa İhsan Orhan, bayram vesilesiyle insanların ihtiyaçlarını da tespit ettiklerini söylüyor: “Kurban organizasyonlarını o coğrafyalara açılan hayır kapılarının giriş anahtarı olarak görüyoruz. Kıtlığın, kuraklığın ve zor şartların olduğu bölgelere giderek, özellikle çocuk ve kadınların durumlarını yerinde gözlemliyoruz. Türkiye’ye geldiğimizde, raporladığımız ihtiyaçları bağışçılarımıza iletiyor, ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürütüyoruz. Her bağışçının yapacağı destek bir başka ihtiyaç sahibine ulaşmamıza vesile oluyor. Türkiye’deki bağışçılarımızın desteklerini getirdiğimizi söylüyoruz ve orada da Türkiye’ye karşı bir teveccüh olduğunu hissediyoruz. Belki sayılar attıkça farklı bölgelere yöneleceğiz, daha uç noktalara gideceğiz.”

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YOLUMUZU GÖZLÜYORLAR

Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük ise, şunları anlattı: “Kurban eti götürdüğünüz bölgelerde sosyo-ekonomik ve insani yardım faaliyetlerimiz yıl boyu devam ediyor. Bu yıl yaklaşık üç milyon kişiye ulaşmayı planlıyoruz. Bazı bölgelerde, insanların sofrasına yılda bir kez et giriyor. Tabi ki kurban etiyle yoksulluğu sonlandıramayız ama kalplerine dokunabiliriz.”

Şenlik gibi oluyor

Gittikleri yerlerde şenlik atmosferi oluşturduklarını belirten Deniz Feneri Afrika Sorumlusu Fatih Şanal şöyle konuştu: “Bayramımızı, kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek şekilde onlarla birlikte geçiriyoruz. Yanımıza, balonlar, şekerler, kıyafetler alarak gidiyoruz. Gözlerimizin içine bakarak her sene yolumuzu gözlediklerini hissettiriyorlar. O sıcak temas, onların omzuna dokunma, yüzlerinde bir gülümseme bizleri mutlu ediyor.”



DÜNYA Afrika’ya en büyük yardım Türkiye’den