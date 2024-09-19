Bizim için şeref madalyası

Restoranında boykot ürün satılmadığına dair pankart asan işletmeye İBB tarafından ceza kesildi.
Pendik’te bulunan ‘The Churros Bubble Tea’ restoranı, 7 Ekim’den bu yana Filistin’de yaşanan zulme tepki göstermek için 2 ay önce restoranında boykot ürünlerin satışını bıraktı. Restoranında boykot ürün satılmadığına dair pankart asan işletmeye pazartesi günü İBB tarafından ceza kesildi. Astıkları pankartla zulme karşı duran işletme sahibi Sevgi, “Bizim için bu bir şeref madalyasıdır. Mazlumların yanında durmak, davaya sahip çıkmak ve toplumu bilinçlendirmek için binamıza tamamen asılan bir pankart hazırladık. 100 bin liralık ceza bile kesseler pankartımızı kaldırmayacağız” dedi.