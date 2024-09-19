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Bizim için şeref madalyası

Bizim için şeref madalyası

Rabia Şenol
04:0019/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Restoranında boykot ürün satılmadığına dair pankart asan işletmeye İBB tarafından ceza kesildi.

Pendik’te bulunan ‘The Churros Bubble Tea’ restoranı, 7 Ekim’den bu yana Filistin’de yaşanan zulme tepki göstermek için 2 ay önce restoranında boykot ürünlerin satışını bıraktı. Restoranında boykot ürün satılmadığına dair pankart asan işletmeye pazartesi günü İBB tarafından ceza kesildi. Astıkları pankartla zulme karşı duran işletme sahibi Sevgi, “Bizim için bu bir şeref madalyasıdır. Mazlumların yanında durmak, davaya sahip çıkmak ve toplumu bilinçlendirmek için binamıza tamamen asılan bir pankart hazırladık. 100 bin liralık ceza bile kesseler pankartımızı kaldırmayacağız” dedi.



Günlük alışverişlerimiz esnasında siyonizmle mücadele edebiliriz! İşte Türkiye'de satılan İsrail malları ve markaları market ürünleri tam liste 2024

İsrail ürünlerini boykot etmek isteyenler için genellikle tüketici ürünleri, tarım ürünleri, teknoloji şirketleri ve diğer İsrail menşeli ürünler bu listelerde yer alır. Türkiye'de satılan İsrail markaları boykot konusu, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım ve katliamları nedeniyle dünya genelinde vatandaşların başlattığı bir eylemdir. Marketlerde satılan İsrail markalı ürünleri boykot, katil İsrail ve onun destekçilerine karşı oldukça etkili bir mücadele yöntemidir. Günlük alışverişlerimiz sırasında siyonist ürünlere ve hizmetlere karşı bilinçli bir şekilde boykot uygulayarak Filistin’deki katliama karşı önemli bir mesaj verebiliriz. Filistin İnsiyatifi boykot ürünlerine ilişkin geniş kapsamlı bir katalog yayınladı. İşte içecekten, yiyeceğe, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden temizlik ve bebek ürünlerine kadar İsrail ürünleri boykot listesi.


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#ibb
#israil

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