Bizim yerimiz Filistin’in yanı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Esenler Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) ve Rami Kütüphanesi’nin katkılarıyla düzenlenen programda, etkinlik masalarında ve atölyelerde üretilen çıktılar, Gazze için sergilendi. Programa, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi’nin sözcüleri GENAR Başkanı İhsan Aktaş, Bekir Cantemir katılım sağlayıp konuşmalar yaptı.
ACISI BÜYÜK ZAFERİ DE BÜYÜK OLACAK
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Filistin meselesinde bir duruş sergilemek gerekiyorsa bizim her zaman duruşumuz Filistin’in ve Gazze’nin yanında olmuştur, bundan sonra da hep böyle olacaktır. Çünkü bizler yeryüzündeki vicdanı temsil eden toprakların evladıyız. Ne yaparsanız yapın hangi gücünüzle gelecekseniz gelin bilin ki inancı ve imanı, özgürlüğü, hakkı ve hakikati yenemeyeceksiniz. Mutlaka bir gün yenilecekler Filistinli çocukların kanı onları boğacak. Ve bir gün Gazze’nin topraklarında özgürlük içinde yaşayacaklar. Şu an yaşananların acısı büyük ama zaferi de büyük olacak inşallah” şeklinde konuştu.
DEVAM EDECEK
İnisiyatif adına konuşan Bekir Cantemir, “7 Ekim’den sonra İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılar sonrasında biz Türkiye’de sivillerin kendini ifade edeceği bir platform organize ettik. Özellikle bu kütüphaneyi herkes gelsin fikrini aktarsın diye seçtik.
Bu daha sonra devam edecek. Akademisyenler, sanatçılar, yazarlar, düşüncelerini, ifade edecekler” dedi.