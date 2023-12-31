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Bizim yerimiz Filistin’in yanı

İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi’nin, Gazze’deki katliamları sanatla kayıt altına alan programı dün sona erdi. Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen kapanış programında, Sultan 5. Murad’ın torunu yazar Kenize Murad, Gazze konulu söyleşi yaptı.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 06:59 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Program sonunda Tevfik Göksu, Sultan 5. Murad’ın torunu yazar Kenize Murad’a tablo hediye etti.
Program sonunda Tevfik Göksu, Sultan 5. Murad’ın torunu yazar Kenize Murad’a tablo hediye etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Esenler Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) ve Rami Kütüphanesi’nin katkılarıyla düzenlenen programda, etkinlik masalarında ve atölyelerde üretilen çıktılar, Gazze için sergilendi. Programa, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi’nin sözcüleri GENAR Başkanı İhsan Aktaş, Bekir Cantemir katılım sağlayıp konuşmalar yaptı.


ACISI BÜYÜK ZAFERİ DE BÜYÜK OLACAK

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Filistin meselesinde bir duruş sergilemek gerekiyorsa bizim her zaman duruşumuz Filistin’in ve Gazze’nin yanında olmuştur, bundan sonra da hep böyle olacaktır. Çünkü bizler yeryüzündeki vicdanı temsil eden toprakların evladıyız. Ne yaparsanız yapın hangi gücünüzle gelecekseniz gelin bilin ki inancı ve imanı, özgürlüğü, hakkı ve hakikati yenemeyeceksiniz. Mutlaka bir gün yenilecekler Filistinli çocukların kanı onları boğacak. Ve bir gün Gazze’nin topraklarında özgürlük içinde yaşayacaklar. Şu an yaşananların acısı büyük ama zaferi de büyük olacak inşallah” şeklinde konuştu.


DEVAM EDECEK

İnisiyatif adına konuşan Bekir Cantemir, “7 Ekim’den sonra İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılar sonrasında biz Türkiye’de sivillerin kendini ifade edeceği bir platform organize ettik. Özellikle bu kütüphaneyi herkes gelsin fikrini aktarsın diye seçtik.

Bu daha sonra devam edecek. Akademisyenler, sanatçılar, yazarlar, düşüncelerini, ifade edecekler” dedi.


TÜGVA Başkanı Beşinci'den Galata'daki 'Gazze Yürüyüşü' öncesi önemli mesajlar: Bu buluşma Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak
TÜGVA Başkanı Beşinci'den Galata'daki 'Gazze Yürüyüşü' öncesi önemli mesajlar: Bu buluşma Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak

TÜGVA ve 22 sivil toplum kuruluşu, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü Galata Köprüsü’nde “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla hem terör örgütü PKK'yı hem de işgalci İsrail'in Gazze’de sivillere yaptığı acımasız katliamını lanetlemek için büyük bir buluşma organize ediyor. Yürüyüş öncesinde değerlendirmelerde bulunan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, ''Dün Hakkari’de kahraman askerlerimizi şehit eden katillerin arkasındaki irade ile bugün Gazze’de yapılan soykırımın arkasındaki irade, aynı iradedir. İşte 1 Ocak Pazartesi sabahı Galata Köprüsü’nde bu hakikati tüm dünyaya haykıracağız. Bu buluşma Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak'' ifadelerini kullandı. Yeni Şafak'a özel açıklamalarda da bulunan Beşinci, tüm vatandaşlara etkinliğe katılmaları yönünde çağrıda bulunarak, "1 Ocak sabahı saat 8.30’da öyle bir baş kaldıracağız, öyle bir eylem yapacağız ki bütün halklar uyanacak. Bütün Batılı kukla liderleri titreyecek ve bu soykırımın son günü olacak." dedi.

#Filistin
#Gazze
#Rami Kütüphanesi
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