Blinken yarın Ankara’da

Suriye’de Esed rejiminin düşmesi sonrası ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye’ye geliyor. Blinken, yarın gerçekleşecek ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Görüşmede Suriye’deki yönetim değişikliği ile PYD-YPG ana gündem olacak. Türkiye’nin ana gündem maddesi ABD’nin PKK’yı Suriye sınırından 30-40 km derine çekme yönünde verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyor.Blinken’ın PYD-YPG’nin petrol bölgelerini kaybetmeye başlamasının ziyaretinde önemli bir etken olduğu iddia ediliyor.