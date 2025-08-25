BM Genel Kurulu’nda bir ilk: Şara 58 yıl sonra hitap edecek

Ahmed Şara
Birleşmiş Milletler’de yarım asrı aşkın süredir görülmeyen bir gelişme yaşanacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM’nin 80. Genel Kurulu’nda konuşma yaparak kürsüye çıkacak.
Suriye Cumhurbaşkanı
Ahmed Şara
, Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na hitap edecek.
Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na katılacağı kaydedildi.
1967 yılından bu yana bir ilk
Şara’nın BM Genel Kurulu’na hitap edeceği de belirtilen açıklamada, 1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu’na hitap edecek ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağı bildirildi.
