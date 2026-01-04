Yeni Şafak
Böcek ilacından yedi kişi zehirlendi: Sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı

20:194/01/2026, Pazar
DHA
AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları, ilaçlama yapılan evde incelemelerde bulundu.
Ankara'da müstakil evde oturan tarım işçisi yabancı uyruklu aile, gece saatlerinde evde haşere ilaçlaması yaptı. Sabaha karşı rahatsızlanan aile, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Evin bulunduğu sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Kasım ayında da İstanbul'a gelen dört kişilik Böcek ailesinin otelde yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda dört kişilik bir aileyi hayattan kopartan 'böcek ilacı' zehirlenmesi vakası bu kez de Ankara'da yaşandı.

Polatlı ilçesinde müstakil evde yapılan haşere ilaçlamasının ardından fenalaşan 1'i çocuk 7 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, Yeni Mahalle'deki Ermiş Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki müstakil evde oturan tarım işçisi yabancı uyruklu aile, gece saatlerinde evde haşere ilaçlaması yaptı.

Aile sabah saatlerinde rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları sevk edildi. Evde bulunan 1'i çocuk 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından zehirlenme şüphesiyle Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. AFAD KBRN ekipleri ise evde incelemede bulundu. Ardından evin bulunduğu sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



