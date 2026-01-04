Böcek ilacından yedi kişi zehirlendi: Sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda dört kişilik bir aileyi hayattan kopartan 'böcek ilacı' zehirlenmesi vakası bu kez de Ankara'da yaşandı.

Aile sabah saatlerinde rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları sevk edildi. Evde bulunan 1'i çocuk 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından zehirlenme şüphesiyle Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. AFAD KBRN ekipleri ise evde incelemede bulundu. Ardından evin bulunduğu sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.