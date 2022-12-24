Gündem Bodrumda 32 göçmen kurtarıldı
MUĞLA

Bodrum'da 32 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen de yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Bodrumda 32 göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) tarafından kurtarıldı.

Bodrum açıklarında yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

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Diğer olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) tarafından kurtarıldı.

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Karaya çıkarılan toplam 55 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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