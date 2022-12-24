Bodrum'da 32 göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Diğer olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkarılan toplam 55 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.