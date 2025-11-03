Yeni Şafak
Bodrum'da 41 metre uzunluğundaki yelkenli karaya oturdu

17:483/11/2025, Pazartesi
Tekneyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Tekneyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 41 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, karaya oturdu. Tekneyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bodrum'da 41 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, Haremtan Koyu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.

Kaptan, kendi imkanıyla teknesini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti ancak başarılı olamadı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yelkenli tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.



#Muğla
#Bodrum
#yelkenli
