Bodrum'da kuvvetli rüzgar sebebiyle bir yelkenli tekne kayalıklara oturdu

16:273/10/2025, Cuma
DHA
Ekipler, tekneyi kurtarmak için harekete geçti.
Bodrum'da rüzgar ile birlikte yelkenli tekne Gümbet Sahili'nde kayalıklara oturdu. Tekneyi kurtarmak için çalışma yapılacağı belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan rüzgar ile birlikte katamaran tipi yelkenli tekne de Gümbet Sahili'nde kayalıklara oturdu. Tekneyi kurtarmak için çalışma yapılacağı belirtildi.


İlçede aralıklarla yağışla birlikte güneyli yönlerden rüzgar da etkili oldu. Kumbahçe Koyu’nda da demirli 12 metre boyundaki tekne, halatının kopması sonucu bağlı bulunduğu tonozdan ayrıldı.



