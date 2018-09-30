Bodrum'da korkutan yangın

Yalıkavak Mahallesi, Küdür mevkisinde bulunan Hacımelem burnuyla, Pamukluk Tepesi arkası otluk alanda henüz sebebi bilinemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Engebeli ve kayalık bir tepede çıkan yangına yol olmadığı için Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Sarp ve kayalık alanda yangına müdahalede güçlük yaşanırken, 3 tarafı denizle kaplı olan tepeyi rüzgarında etkisiyle alevler sardı. Rüzgarın ters dönme ihtimaline karşı önlem alan itfaiye ekiplerine, Orman İşletme Şefliğine ait arazözler bölgede hazır bekliyor.