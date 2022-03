Boğaz'da mayın alarmı

İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde mayın hareketliliği yaşandı. Tespit edilen mayın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından kıyıya çekilerek imha edildi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişindeki Rumeli Feneri açıklarında, dün sabah saatlerinde, ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen su üstü mayını, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Alınan ihbarın ardından bölgeye intikal eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kıyıya yaklaşık 2 mil açıkta bulunan mayını tespit etti.

Ukrayna’nın Odessa’dan denize bıraktığı mayınların sayısını Rusya, 420 olarak açıklamıştı. Mayınların Boğaz’a bir ayda ulaşabileceği değerlendirilmişti.

ÇEKİLEREK İMHA EDİLDİ

Ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 1 savaş gemisi, 1 helikopter ve SAS timleri olay yerine geldi. Güvenlik önlemleri kapsamında Boğaz çift taraflı gemi trafiğine kapatıldı, güvenlik önlemleri alındı. Sualtı Savunma timleri su üzerinde bulunan mayını zodyak bota bağlayıp yüzdürerek Anadolu yakası kıyısına götürdü. Burada yapılan işlemin ardından mayın etkisiz hale getirildi. Ekiplerin çalışması 2 buçuk saate yakın sürdü. Böylelikle olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Mayının 30 kilogram ağırlığında eski tip Rus yapımı olduğu öğrenildi. Bu tipteki mayın bir gemiyi batırabilirdi.

Boğaz’ın başka noktalarında mayın benzeri cisim olma ihtimaline karşı ekipler arama yapıyor. Çalışmalara Anadolu Feneri açıklarında havadan helikopterle de destek veriliyor.

DENİZ GÜN BOYU TARANDI

Ekipler gün boyu İstanbul Boğazı’nın girişinde ve Karadeniz açıklarına kadarki alanı havadan ve denizden taradı. Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da bölgede devriye attı. Öte yandan deniz üzerindeki mayın benzeri cisim, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Söz konusu görüntüde cismi çeken vatandaşın, “Türkiye deniz sahasında mayın görüldü. Şu anda demir alıp kalkıyoruz. Sahil Güvenlik botu da geldi” dediği duyuluyor. Bölgede yaşayan Muhittin Yener ise yaşadıkları şöyle anlattı: “Helikopter bir kaç kez Anadolu yakasına gitti geldi. Daha sonra saat 11.30 gibi ekipler Anadolu Yakası tarafına gitti ve mayın bulunduğu yerden kaldırıldı.”

REKLAM

Hulusi Akar

Rusya ve Ukrayna uyarıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mayınla ilgili Rus ve Ukrayna makamlarıyla görüşüldüğünü açıkladı. Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Katar’ın başkenti Doha’da Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Deniz Kuvvetleri’nin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Akar şunları söyledi: “Söz konusu cismin mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekildi. İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor. Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor.”

Karadeniz’de balık avına yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığının durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, “Balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden (26 Mart) itibaren ikinci bir duyuruya kadar Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında, gün batımından gün doğumu süresince küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur” denildi. Bu arada Yeni Şafak’ın “Donanma mayın avında” manşetiyle duyurduğu haberinde Ukrayna’nın 420 mayını denize bıraktığı yer almıştı.

GÜNDEM İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi