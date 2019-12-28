Boğazda panik

Siren çalarak sürüklenen geminin kıyıya çarpmasıyla büyük bir gürültü koptu. Bu sırada mürettebatın güvertede koşuşturduğu görüldü.

Liberya bandıralı “Songa Irıdıum” adlı yük gemisi İstanbul Boğazı’nda karaya oturdu. Ukrayna’nın Odessa limanından Ambarlı Limanı’na hareket eden 23 bin 633 groston ağırlığında, 191 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki kargo gemisinde, Rumeli Hisarı mevkiinde saat 12.00’de makine arızası oluştu. 12.13’te kıyıya çarpan gemi Aşiyan önlerinde iskele demirini atarak karaya oturdu. Olay yerine hemen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları sevk edildi. Kıyıya dik açıda duran geminin kaptanı yetkililere, geminin sahille temasen yüzer durumda olduğunu beyan etti. Römorkörler tarafından çekilerek kurtarılan gemi, Sarayburnu’nun 2 kilometre açıklarına getirilerek demirledi.

Dev geminin kıyıya çarptığı noktada vatandaşlar büyük panik yaşadı.

GEMİ TRAFİĞİ DURDU