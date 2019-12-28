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POLİTİKA

Boğazda panik

23 bin 633 groston ağırlığında, 191 metre uzunluğundaki dev yük gemisi Aşiyan önlerinde karaya oturdu. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada, kıyıya çarpan gemiyi römorkörler kurtardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Siren çalarak sürüklenen geminin kıyıya çarpmasıyla büyük bir gürültü koptu. Bu sırada mürettebatın güvertede koşuşturduğu görüldü.
Siren çalarak sürüklenen geminin kıyıya çarpmasıyla büyük bir gürültü koptu. Bu sırada mürettebatın güvertede koşuşturduğu görüldü.

Liberya bandıralı “Songa Irıdıum” adlı yük gemisi İstanbul Boğazı’nda karaya oturdu. Ukrayna’nın Odessa limanından Ambarlı Limanı’na hareket eden 23 bin 633 groston ağırlığında, 191 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki kargo gemisinde, Rumeli Hisarı mevkiinde saat 12.00’de makine arızası oluştu. 12.13’te kıyıya çarpan gemi Aşiyan önlerinde iskele demirini atarak karaya oturdu. Olay yerine hemen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları sevk edildi. Kıyıya dik açıda duran geminin kaptanı yetkililere, geminin sahille temasen yüzer durumda olduğunu beyan etti. Römorkörler tarafından çekilerek kurtarılan gemi, Sarayburnu’nun 2 kilometre açıklarına getirilerek demirledi.

Dev geminin kıyıya çarptığı noktada vatandaşlar büyük panik yaşadı.

GEMİ TRAFİĞİ DURDU

  • İstanbul Valiliği, 19 kişilik mürettebat ile kılavuz kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan “Songa Irıdıum” adlı gemide çarpma sonucu herhangi yaralanma veya can kaybı yaşanmadığını, deniz ve çevre kirliliği oluşmadığını açıkladı. Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle geçişinin sağlandığı, 1 tankerin ise emniyetle demirletilip boğaz geçişinin askıya alındığı kaydedildi. Gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazının saat 16.00’da tekrar deniz trafiğine açılacağını duyuran valilik, geminin Kıyı Emniyeti römorkörlerince İstanbul Limanı demir mevkiine alınacağını kaydetti.

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