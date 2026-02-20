Boğaziçi'nde 'bariyer illüzyonu: 'Özgür Özel o rahatlığı AK Partili gençlere borçlu'

Aradaki fark şu: Bazı öğrenciler her fikre ve düşünceye saygılıdır polise gerek olmaz. Bazı öğrenciler(!) ise terörize etmek için yer arar, saçma sapan gerginlik çıkarır he işte onlara polis gerekir. Kalite farkını ve güruhunuzun saygısını burdan anlayabilirsiniz ☺️