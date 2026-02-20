Yeni Şafak
Boğaziçi'nde 'bariyer illüzyonu: 'Özgür Özel o rahatlığı AK Partili gençlere borçlu'

Boğaziçi'nde 'bariyer illüzyonu: 'Özgür Özel o rahatlığı AK Partili gençlere borçlu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Boğaziçi Üniversitesi ziyaretleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Boğaziçi Üniversitesi ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretindeki güvenlik protokolünü “abluka” diye dillerine dolayan Özgür Özel ve yandaş medyasına tokat gibi cevap Boğaziçi mezunlarından ve sosyal medya kullanıcılarından geldi: “Bizim gençlerimiz anarşi çıkarmadığı için elinizi kolunu sallayarak gezebiliyorsunuz. Övündüğünüz o bariyersiz ortamın sebebi, yakıp yıkmayan AK Partili öğrencilerin medeni tavrıdır!”

13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’nde 1 milyar lirayı aşan yatırımla tamamlanan yeni yurt binalarının açılışı ve vizyon toplantısı için kampüsteydi. Bu ziyaret, esnasında her ziyarette olduğu gibi devlet protokolünün gerektirdiği güvenlik önlemleri alındı.


Bundan tam bir hafta sonra, 19 Şubat’ta kampüse giden CHP lideri Özgür Özel ise, 2021’den beri bilim üretmek yerine rektörlük binasına sırtını dönen bir gruba eşlik etti. CHP yandaşı medya, Özel’in kampüse "elini kolunu sallayarak" girmesini bir kahramanlık gibi sunarken, Erdoğan’ın ziyareti sırasındaki güvenlik önlemlerini "abluka" temasıyla işledi.



Özel’in "Boğaziçi’ne bariyerle gidilmez" sözlerine sosyal medyada Boğaziçi mezunlarından ve sosyal medya kullanıcılarından tokat gibi cevaplar geldi:


