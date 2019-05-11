Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Boğazın ortasındaki harabe
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İSTANBUL

Galatasaray adasının son hali - Galatasaray Adasının tarihçesi - Galatasaray adası neden kapalı

Boğaz'ın ortasındaki harabe

Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunan ve imara aykırı yapılaşma nedeniyle yaklaşık 2 sene önce kaçak yapıların yıkıldığı "Su Ada" olarak da bilinen Galatasaray Adası enkaz halde. Adadaki son durum havadan fotoğraflandı.

Haber Merkezi DHA
Galatasaray Adası'nın havadan görüntüsü.
Galatasaray Adası'nın havadan görüntüsü.

Bir dönem İstanbul’un önemli eğlence merkezlerinden biri olan Galatasaray Adası’ndaki kaçak yapıların yıkımına 2017 senesinde başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından 28 Mayıs'ta sabaha karşı yapılan çalışmalar kapsamında ada üzerinde bulunan ve uzun yıllar önce yapılan yerlerin bir bölümü yıkıldı. Su Ada olarak da bilinen adadaki ikinci yıkım çalışmaları ise geçen yıl temmuz ayında gerçekleşti.

Bu çalışmalar kapsamında da yazlık restoran ve bazı ofislerin yıkımı tamamlandı.

Ada'nın son halinin cephe görüntüsü.

YIKIMLARIN ARDINDAN ENKAZA DÖNDÜ

  • Yıkımların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı’nın tek adası olan Galatasaray Adası’nda ayrıca bir çalışma yapılmadı.
  • Yıkımın ardından molozların İBB’ye ait teknelerle tahliye edilmesinin ardından ada adeta enkaza döndü. Yaklaşık 1 yıldır hiçbir faaliyetin olmadığı adanın son hali havadan görüntülendi.

Ada'nın harabe hali fotoğraflandı.

GALATASARAY ADASI'NIN TARİHÇESİ

Beşiktaş Kuruçeşme semtinin 165 metre açığında bulunan ada, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Saray Başmimarı Serkis Kalfa'ya hediye edildi.

Serkis Kalfa, adanın üstüne üç katlı bir köşk inşa ederek buraya taşındı. Bu nedenle ada, 1.Dünya Savaşı yıllarına kadar “Serkis Bey'in Adası” olarak anılıyordu.

Ada'nın eski halinden eser yok.

Dünyaca ünlü ressam Ayvazovski, 1874 yılında Sultan Abdülaziz 'in davetlisi olarak Kuruçeşme Adası'nda Serkis Kalfa'nın misafiri olmuş ve Padişah'la tanıştırıldı.

Ayvazovski, Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı için sipariş edilen tabloları bu adada yaptı. 1.Dünya Savaşı'ndan sonra ada, Serkis Bey'in varisleri tarafından “Şirket-i Hayriye Vapur İşletmesi”ne kiraya verildi ve uzun yıllar kömür deposu olarak kullanıldı.

REKLAM

Ada, 1957 yılında Galatasaray Spor Kulübü tarafından satın alınarak sosyal tesis yapılmıştı.

Galatasaray Adası'nda yıkım
FOTOĞRAF 10
Title
İstanbul Kuruçeşme'de bulunan Galatasaray Adası'ndaki bazı yapıların yıkımına başlandı.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
Galatasaray Adası'nda yıkım
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Galatasaray Adası'nda yıkım
İstanbul Kuruçeşme'de bulunan Galatasaray Adası'ndaki bazı yapıların yıkımına başlandı.

CHP, FETÖ ve PKKaynı sloganı kullanıyor

CHP, FETÖ ve PKK
aynı sloganı kullanıyor

​MHP Lideri Bahçeli'den gündeme dair önemli açıklamalar.
Katilleri yakalandı

Katilleri yakalandı

​Bedirhan ve annesi Yüksekova'daki saldırıda şehit olmuştu.
Ahlakisorumsuzluk örneği

Ahlaki
sorumsuzluk örneği

​Bakan Gül'den YSK üyelerinin hedef gösterilmesine tepki.
Boğaz'ın harabesi

Boğaz'ın harabesi

​Galatasaray Adası'nın son hali görüntülendi.
Putin'in<br>'zafer' kazası

Putin'in
'zafer' kazası

​8 gol attığı maçın ardından pistte yere düştü.
Gökdelende<br>asılı kaldılar

Gökdelende
asılı kaldılar

İtfaiye, temizlik işçilerini camları kırarak kurtardı.
Avrupa ülkesinde seçimler iptal

Avrupa ülkesinde seçimler iptal

Usulsüzlük nedeniyle ​seçmenler, 16 Haziran'da tekrar sandık başına gidecek.

Bunlara bakmadan<br>araba almayın

Bunlara bakmadan
araba almayın

En çok arıza yapan araçları sizin için derledik.
Yüzde 11 azaldı

Yüzde 11 azaldı

​İçişleri Bakanlığı son verileri açıkladı.
'Galatasaray <br>aforoz etsin'

'Galatasaray
aforoz etsin'

Galatasaraylı üyenin sözlerine sert tepki gösterdi.
Pideyi niye<br>ucuza satıyorsun

Pideyi niye
ucuza satıyorsun

​Fırıncılar Odası Başkanı bu sözlerle tepki gösterdi.
Göbeklitepe<br>için özel basıldı

Göbeklitepe
için özel basıldı

0 ibareleri paralarla ​alım-satım yapılamayacak.
Havadan görüntülendi

Havadan görüntülendi

Uzmanlara göre geçmişi ​1700 yıl önceye dayanıyor.
Son aşamaya gelindi

Son aşamaya gelindi

15 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'ye taşınacak.
Türk Kılıcı<br>geri döndü

Türk Kılıcı
geri döndü

Yerli ve milli füze sistemine adı verildi.
Orta Doğu'ya yığınak

Orta Doğu'ya yığınak

​Savaş gemisi ve Patriot bataryası gönderiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.