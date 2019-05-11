Boğaz'ın ortasındaki harabe

Bir dönem İstanbul’un önemli eğlence merkezlerinden biri olan Galatasaray Adası’ndaki kaçak yapıların yıkımına 2017 senesinde başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından 28 Mayıs'ta sabaha karşı yapılan çalışmalar kapsamında ada üzerinde bulunan ve uzun yıllar önce yapılan yerlerin bir bölümü yıkıldı. Su Ada olarak da bilinen adadaki ikinci yıkım çalışmaları ise geçen yıl temmuz ayında gerçekleşti.

Bu çalışmalar kapsamında da yazlık restoran ve bazı ofislerin yıkımı tamamlandı.

Ada'nın son halinin cephe görüntüsü.

YIKIMLARIN ARDINDAN ENKAZA DÖNDÜ

Yıkımların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı’nın tek adası olan Galatasaray Adası’nda ayrıca bir çalışma yapılmadı.

Yıkımın ardından molozların İBB’ye ait teknelerle tahliye edilmesinin ardından ada adeta enkaza döndü. Yaklaşık 1 yıldır hiçbir faaliyetin olmadığı adanın son hali havadan görüntülendi.

Ada'nın harabe hali fotoğraflandı.

GALATASARAY ADASI'NIN TARİHÇESİ

Beşiktaş Kuruçeşme semtinin 165 metre açığında bulunan ada, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Saray Başmimarı Serkis Kalfa'ya hediye edildi.

Serkis Kalfa, adanın üstüne üç katlı bir köşk inşa ederek buraya taşındı. Bu nedenle ada, 1.Dünya Savaşı yıllarına kadar “Serkis Bey'in Adası” olarak anılıyordu.

Ada'nın eski halinden eser yok.

Dünyaca ünlü ressam Ayvazovski, 1874 yılında Sultan Abdülaziz 'in davetlisi olarak Kuruçeşme Adası'nda Serkis Kalfa'nın misafiri olmuş ve Padişah'la tanıştırıldı.

Ayvazovski, Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı için sipariş edilen tabloları bu adada yaptı. 1.Dünya Savaşı'ndan sonra ada, Serkis Bey'in varisleri tarafından “Şirket-i Hayriye Vapur İşletmesi”ne kiraya verildi ve uzun yıllar kömür deposu olarak kullanıldı.

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Ada, 1957 yılında Galatasaray Spor Kulübü tarafından satın alınarak sosyal tesis yapılmıştı.