Bölge ekonomisi büyük yara aldı: 10 şehrin ihracatı 20,1 milyar dolar

Depremden etkilenen bölgedeki şehirlerin ekonomisi yaşanan afetten önemli ölçüde zarar gördü. Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremler, 13,4 milyon kişinin yaşadığı 10 ilde yıkıma neden oldu. Bölgedeki 10 il, ekonomik açıdan da önemli bir potansiyele sahip. 10 şehrin toplam ihracatı 20,1 milyar doları, istihdamdaki payı ise yüzde 11’i buluyor. 2022 yılında Türkiye’nin ihracatının 254 milyar dolar olarak gerçekleştiği göz önünde bulundurulursa, 10 ilin toplam ihracattaki payı ise yüzde 8’e tekabül ediyor.

SADECE GAZİANTEP’İN İHRACATTAKİ PAYI %4,1

Türkiye’nin en çok ihracat yapan 5’inci şehri olan Gaziantep, 10,5 milyar dolarla 2022’de ihracattan yüzde 4,1 pay aldı. Yaşanan depremlerde en ağır hasarı alan şehirlerden Hatay ise geçtiğimiz yıl 3,6 milyar dolar ihracat yaptı. Hatay’ı 3 milyar dolarla Adana takip ederken, iki büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın ihracatı ise 2022’de 1,5 milyar dolar oldu. 2022 yılı ihracatı depremin etkilediği şehirlerden Malatya’da 455 milyon dolar, Osmaniye’de 372 milyon dolar, Diyarbakır’da 295 milyon dolar, Şanlıurfa’da 257 milyon dolar, Adıyaman’da 100 milyon dolar ve Kilis’te 97 milyon dolar oldu.

320 BİN İŞ YERİ VE 300 BİNİ AŞKIN ESNAF VAR

Bölgedeki iş yeri sayısı 320 bin, esnaf sayısı ise 304 binin üzerinde bulunuyor. Türkiye genelinde sayısı 2,1 milyonu aşan esnafların yüzde 15'i bu 10 ilde yer alıyor. Depremden etkilenen şehirlerden Adana’da 56,6 bin, Hatay’da 46,5 bin, Şanlıurfa’da 42,8 bin, Gaziantep’te 42 bin, Kahramanmaraş’ta 27,4 bin, Diyarbakır’da 26,5 bin, Malatya’da 21,4 bin, Adıyaman’da 18,1 bin, Osmaniye’de 15,8 bin ve Kilis’te 7,8 bin esnaf bulunuyor.

106 bin ticarethanenin 37 bininde hasar yok

Bölgedeki iş yeri sayısı; Adana’da 59,1 bin, Hatay’da 49,4 bin, Gaziantep’te 45 bin, Şanlıurfa’da 44,3 bin, Kahramanmaraş’ta 29,2 bin, Diyarbakır’da 27,5 bin, Malatya’da 22,7 bin, Adıyaman’da 19 bin, Osmaniye’de 16,3 bin ve Kilis’te 8,1 bini buluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hasar tespit çalışmalarına göre bölgedeki 106 bin 228 ticarethaneden; 11 bininin yıkık, 10 bin 200’ünün ağır hasarlı, 4 bin 800’ünün orta hasarlı, 29 bin 500’ünün az hasarlı, 37 bininin ise hasarsız durumda olduğu saptandı.

Özel teşvik bölgesi ilan edilmeli

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, depremzede illerin Türkiye ekonomisinde önemli bir yer edindiğini belirtti.

Orhan Aydın.

Türkiye’nin toplam gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 10.1’ini gerçekleştiren 10 ilin afetten olumsuz etkilendiğini söyleyen Aydın, “Bu on ilimiz ayrıca yüzde 1.15 puanlık büyümemize katkı sunuyordu” dedi. 10 şehrin 176,4 milyar lira ile yüzde 7,5’luk vergi ödeme dilimine sahip olduğunun altını çizen Orhan Aydın, yine bankalardaki mevduatın yüzde 6.9’una denk gelen 567,7 milyar liralık bölümünün bu on ilde olduğunu vurguladı. Aydın, “Şehirlerimizi yeniden imar edebilmek için daha çok çalışmalı, daha çok gayret etmeliyiz. Gerekirse bölgeye özel teşvikler verilerek bu iller canlandırılmalı, yeniden inşası ile birlikte ekonomik olarak ayaklandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.







