Bölücülük yapan CHP'li Nevaf Bilek'in kızlarına kıyak

CHP'li Nevaf Bilek'in Diyarbakır için bölücülük içeren 'Türkiye Kürdistan'ı ifadelerini kullanması büyük tepki çekerken, CHP'nin Bilek'e çektiği kıyak yaptığı ortaya çıktı. "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" çıkışını yapan Cumhuriyet Halk Partisi skandalda vites yükselterek PKK'nın amaçladığı bölücülük diliyle konuştu.

CHP'Lİ NEVAF BİLEK'TEN AÇIK AÇIK BÖLÜCÜLÜK: "TÜRKİYE KÜRDİSTAN'I"

CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, 'Türkiye Kürdistan'ı' ifadesini kullandı.

Nevaf Bilek şu skandal sözleri söyle: "Seçim sonucunun Diyarbakır'a, Türkiye'ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan'ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirt'liyim ve Diyarbakır'ı iyi tanıyorum."

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Nevaf Bilek'in 10 Eylül'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen CHP'nin Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeleri inceledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon kanalına açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz.

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Büyük bir şehrimiz." ifadelerini kullanan Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

CHP'DEN NEVAF BİLEK'İN KIZLARINA İŞ KIYAĞI

CHP'nin Nevaf Bilek'e çektiği kıyak da ortaya çıktı. Bilek'in kızlarının Siirt'ten getirilerek, İzmir'de Karşıyaka ve Bornova Belediyelerine yerleştirildiği öğrenildi. Yeni Asır Gazetesi Yazarı Erhan Gülenç konuya ilişkin ilginç detaylar verdi. Gülenç şunları yazdı; "CHP'de İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasının ardından Parti Meclisi üyesi ve Siirt İl eski Başkanı Nevaf Bilek de "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" sözüyle infiale neden oldu. Bilek hakkında terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

KIZLARI İZMİR'DE İŞE ALINDI

2015 seçimlerinde kendisinin CHP adına görevli olduğu ve oy kullandığı sandıkta bile CHP'ye oy çıkmadığı anlaşılan bu isimle ilgili İzmirlileri şok edecek bir bilgi edindim. İzmir'de o kadar genç, belediyelerde iş bulmak için uğraşırken Nevaf Bilek'in kızları Siirt'ten getirilip İzmirli belediyelerde işe yerleştirilmiş... Bilek'in kızlarından Hiva Bilek, Karşıyaka Belediyesi yapı kontrol müdürlüğünde mimar olarak çalışıyor. Diğer kızı Linda Bilek ise, Bornova Belediyesi İmar Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyor...

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MAAŞLARI ÖDEYEMEZ HALDE

Karşıyaka Belediyesi, son dönemlerde çalışanlarına maaşlarını bile doğru düzgün ödeyemez hale geldi. Dün de yazdık, Personel A.Ş. ve Kent A.Ş. işçilerinin maaşlarının bir bölümü ancak yatırılabildi. Memurların devletin ödediği maaş dışında belediyenin verdiği fark da iki aydır yatırılmıyor. En son SGK, borçlarını ödemeyen belediyenin gayrimenkullerine tedbir koydurdu. Durum böyleyken siz Kürdistan savunucusu bir CHP'li yöneticinin kızını getirip işe yerleştirirseniz ve belediye kadrolarını bu tür torpiller, kıyaklarla şişirirseniz işte böyle maaş ödemeyecek hale gelirsiniz.

İZMİRLİ GENÇLER BEKLİYOR

İzmir'de her dönem belediye başkanları kadroları siyasi kaygılarla şişirdi de şişirdi. Ancak bu dönem başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere birçok belediye başkanı, başka şehirlerden insanları getirip İzmir'de işe aldı. Soyer, sırf siyasi ekip arkadaşı Rıfat Nalbantoğlu'nu Parti Meclisi'ne seçtirebilmek için CHP kurultay delegelerinin değişik illerden yüzlerce yakınını İzmir'e getirip işe soktu. Yani İzmirli gençler, belediyelerde iş hayali kurarken bunlar başka illerden kişileri getirip maaşa bağlıyor, sonra da çıkıp "İzmir'i çok seviyorum. İzmirli gençlere her zaman destek oluyorum" diye sahte konuşmalar yapıyorlar. Ne diyelim... Yazıklar olsun.."