Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu'da asırlık ilginç bayram geleneği: Kapı kapı gezip bunu yapıyorlar

Bolu'da asırlık ilginç bayram geleneği: Kapı kapı gezip bunu yapıyorlar

08:359/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Gençler, uzun kumaşlar ve özel kıyafetlerle deve görünümü kazandırdıkları kostümün içinde gizlenerek köy halkının karşısına çıkıyor.
Gençler, uzun kumaşlar ve özel kıyafetlerle deve görünümü kazandırdıkları kostümün içinde gizlenerek köy halkının karşısına çıkıyor.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova köyünde asırlık bayram geleneği yaşatılıyor. Yaklaşık 100 yıldır sürdürülen gelenekte, köyün gençleri "deve" kılığına girerek ev ev dolaşıp vatandaşlardan para ve yiyecek topluyor.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova köyünde yaklaşık 100 yıldır yaşatılan gelenekte, köyün gençleri tarafından oluşturulan "deve" figürü ile kapı kapı dolaşılarak bayram havası yaşatılıyor. Gençler, uzun kumaşlar ve özel kıyafetlerle deve görünümü kazandırdıkları kostümün içinde gizlenerek köy halkının karşısına çıkıyor.

Evleri tek tek dolaşan gençler, hem eğleniyor hem de para ve yiyecek topluyor. Toplanan paralar bayramda gençlerin hep birlikte eğlenmesi için kullanılıyor. Kurban Bayramı'nda Bölücekova gençleri tarafından yapılan bu gelenekte, gençler doyasıya eğlenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yüzyıllık geçmişe sahip bu gelenek, köydeki birlik ve beraberliği pekiştirirken, çocuklardan yaşlılara herkesin ilgi odağı oluyor.





#Bolu
#Göynük
#Bölücekova
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu işçisi toplu sözleşme zammında son durum 2025: Kamu işçilerine zam ne kadar olacak, işçi tarafına teklif açıklandı mı?