Bolu'da evden kötü koku gelince acı gerçek ortaya çıktı

Gündem

İHH ramazanda 2 buçuk milyondan fazla muhtaca yardım ulaştırdı

İHH, bu yıl hayırseverlerin destekleriyle ramazanda 2 milyon 689 bin 656 kişiye yardım ulaştırırken, 140 binden fazla yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hediye etti.