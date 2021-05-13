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Bolu'da evden kötü koku gelince acı gerçek ortaya çıktı

Bolu'da yalnız yaşayan 61 yaşındaki Arif Danışman, bir süredir kötü kokular gelen evinde ölü bulundu. Şeker hastalığı olan ve yaşadığı rahatsızlığa bağlı olarak öldüğü tahmin edilen Danışman'ın cesedi morga kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Boluda evden kötü koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
Tabutun kapağı açık bırakılarak cenaze aracına konuldu.

Bolu'daki Sağlık Mahallesi Sancak Sokak'ta, çocuklarıyla ailevi problemler yaşadığı için yalnız yaşayan Arif Danışman'ın apartman dairesindeki evinden gelen kokuları fark eden komşuları, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdi. Maskelerle eve giren ekipler, Danışman'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Kiracı gelmeyince eve giren ev sahibine şok
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Kiracı gelmeyince eve giren ev sahibine şok

Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin edilen Arif Danışman'ın cansız bedeni, ölümünün üzerinden uzun süre geçmesi nedeniyle şişince, tabuta sığmadı.


Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı
GÜNDEM
Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Tabutun kapağı açık bırakılarak cenaze aracına konuldu. Şeker hastalığı olan ve yaşadığı rahatsızlığa bağlı olarak öldüğü tahmin edilen Arif Danışman'ın cesedi morga kaldırıldı.

Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı
GÜNDEM
Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı

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