Bolu'da kaçak tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tarihi eserlerin bulunduğu bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; 500 gram altın tozu, 335 adet değerli taş ve 13 tarihi eser niteliğinde obje bulundu.