Türkiye’nin saklı hazinesi: Konuralp’ten tarih fışkırıyor

Düzce’nin antik Konuralp bölgesi yıllardır saklı kalan tarihiyle yeniden keşfediliyor. 1931 yılında Konuralp’te tesadüfen bulunan ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin en heybetli eserlerinden olan Tykhe Heykeli, bu antik kentin büyüklüğünü ve kültürel zenginliğini gözler önüne sermişti. Ancak son beş yılda yürütülen kazılar, Konuralp’in adeta bir tarih hazinesi olduğunu ortaya koydu.

50-60 YILLIK KAZILAR 5 YILDA TAMAMLANDI

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün öncülüğünde yürütülen kazılarla, normalde yarım asır sürecek arkeolojik çalışmalar sadece 5 yılda tamamlandı. Kazılarda Büyük İskender Portresi, Apollo Kitharoidos Heykeli, Medusa Kabartması ve geç Roma dönemine ait Aslanlı Mozaik gibi nadir eserler bulundu.

2023’te ortaya çıkan Büyük İskender başı, Türkiye’nin en önemli 10 arkeolojik keşfi arasında beşinci sırada yer aldı. Tiyatronun üst kısmında ise Dionysos Kült Mekanı olarak değerlendirilen, iyi korunmuş ve nadir bulunan bir aslanlı mozaik ortaya çıkarıldı.

KARADENİZ’İN TEK ANTİK TİYATROSU DÜZCE’DE

Başkan Özlü, kazıların tamamlandığını ve bölgenin turizmini hareketlendirecek projelerin hazır olduğunu söyledi. Antik tiyatronun restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gerekli desteğin sağlandığını ve iki yıl içinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Özlü, bölgeye yeni bir müze kazandırılacağını da belirterek, “Müze ve antik tiyatro karşılıklı olacak, aralarına teleferik yapacağız. Böylece burası Karadeniz’in en önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelecek. Karadeniz bölgesinde başka antik tiyatro yok. Bir tek Düzce’de var. Batı Karadeniz’in Efes’i olacak bir yer. Bu değeri şehrimize, ülkemize kazandırıyoruz. İnsanlar gelsin, görsün istiyoruz” diye konuştu.