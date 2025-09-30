Milyon dolarlık "tarihi eser" kaçakçılığı jandarmaya takıldı

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada; 2 adet tarihi eser niteliğinde kitap, 1 adet sarsılmaz marka tabanca, 123 adet 45 kalibrelik tabanca mermisi, 1 adet kelepçe, 1 adet el telsizi, 1 adet tablet, 4 adet cep telefonu, 29 bin 800 lira nakit para, 4 adet "Polis" ibareli sahte basın kartı ile alan tarama ve yeraltı görüntüleme cihazları ele geçirildi.