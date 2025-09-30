Milyon dolarlık "tarihi eser" kaçakçılığı jandarmaya takıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda sahte belgeler, silahlar, tarihi eser kitaplar ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Tarihi özelliği olduğu öne sürülen İncil ve Tevrat'a 5 milyon dolara müşteri arayan kişi gözaltına alındı.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada; 2 adet tarihi eser niteliğinde kitap, 1 adet sarsılmaz marka tabanca, 123 adet 45 kalibrelik tabanca mermisi, 1 adet kelepçe, 1 adet el telsizi, 1 adet tablet, 4 adet cep telefonu, 29 bin 800 lira nakit para, 4 adet "Polis" ibareli sahte basın kartı ile alan tarama ve yeraltı görüntüleme cihazları ele geçirildi.
Jandarma, ele geçirilen malzemelere el koyarak şüpheli sürücüyü gözaltına aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.