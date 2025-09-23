Kaçak tütüncüye operasyon: Silahlar ele geçirildi

Derince Emniyet Müdürlüğü ekipleri Derince’de 5 iş yeri ve 3 ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 51 bin 920 doldurulmuş makaron, 224 bin boş makaron, tütün ürünleri, tabancalar ve kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.