Kaçak tütüncüye operasyon: Silahlar ele geçirildi

23:2923/09/2025, Salı
IHA
Derince’de 5 iş yeri ve 3 ikamete operasyon düzenlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derince’de 8 farklı adrese operasyon düzenledi. 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Derince Emniyet Müdürlüğü ekipleri Derince’de 5 iş yeri ve 3 ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 51 bin 920 doldurulmuş makaron, 224 bin boş makaron, tütün ürünleri, tabancalar ve kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.



