Kocaeli'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Dört kişi yaralandı

23:3318/09/2025, Perşembe
AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan İ.Ö. hastaneye kaldırılırken, diğerleri ayakta tedavi edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi'nde Feribot Yolu'nda ilerleyen H.K. yönetimindeki 41 HK 156 plakalı otomobil, köprülü kavşakta S.Ö. idaresindeki 34 GM 8630 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 yolcu yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan İ.Ö. ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğerleri ayakta tedavi edildi.

Sürücüler H.K. ve S.Ö. tedavilerinin ardından ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.


