Yol kenarında erkek cesedi bulundu

21:2019/09/2025, Cuma
IHA
Semih Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yol kenarında bir kişi ölü halde bulundu.

Gebze ilçesi Mutlukent ile Çayırova Akse Mahallesi arasında bulunan yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler yaptığı kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sonrasında cesedin Semih Alkan’a ait olduğu belirlendi. Alkan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



