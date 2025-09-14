Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nevşehir
Nevşehir’de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Nevşehir’de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

23:5614/09/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
E.K.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
E.K.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir’de balkondan düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Güzel Yurt Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, annesi balkonda çamaşır serdiği sırada 2 yaşındaki E.K. dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yakınları, küçük çocuğu hemen yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edilen çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.K.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Nevşehir
#Balkon
#Bebek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?