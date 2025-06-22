Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu'da kaybolan engelli çocuk JAK timleri bulundu

Bolu'da kaybolan engelli çocuk JAK timleri bulundu

22:5822/06/2025, Pazar
G: 23/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Sekiz yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sekiz yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da sekiz yaşındaki zihinsel engelli çocuk, başlatılan çalışma sonucu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından bulundu.

Bolu'da kaybolan 8 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından bulundu.

Ailesiyle Dereceören köyü Yeşilyurt Yaylası'na giden zihinsel engelli E.Ş. kayboldu.

İhbar üzerine merkez ve Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

JAK timinin de katıldığı arama çalışmalarında çocuk, Yeşilyurt köyü mevkisinde ormanlık alanda bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan E.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



#Bolu
#Dereceören
#Jandarma Arama Kurtarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı var mı? ÖSYM açıklaması