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Bolu'da otobüs durağında bekleyenler arasında kavga: 2 kişi yaralı

Bolu'da otobüs durağında bekleyenler arasında kavga: 2 kişi yaralı

00:393/05/2025, Cumartesi
AA
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Otobüs durağında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Otobüs durağında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bolu'da otobüs durağında 2 grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştüğü esnada bölgeden geçen polisler olaya müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken tedavisi tamamlanan iki kişiyle birlikte yedi kişi polis merkezine götürüldü.

Bolu'da, otobüs durağında bekleyen 2 grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı.

Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi üzerinde otobüs durağında bekleyen 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bölgeden geçen polis ekipleri kavgaya müdahale etti, destek ekip istedi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Dr. Enes Gültekin Acil Servisine kaldırıldı.

Polis, tedavileri tamamlanan 2 kişiyle beraber 7 kişiyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.




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