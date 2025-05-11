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Bolu'da otomobille motosiklet çarpıştı: Altı yaralı

Bolu'da otomobille motosiklet çarpıştı: Altı yaralı

22:0011/05/2025, Pazar
G: 12/05/2025, Pazartesi
DHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da motosiklete, yan yola geçmek istediği sırada otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Bolu'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yukarısoku Mahallesi Yedigöller Caddesi üzerinde meydana geldi. Semih S. (19) idaresindeki 14 ADB 056 plakalı motosiklet, yan yola geçmek istediği sırada Nejat A. yönetimindeki 18 AAY 682 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Semih S. ve Mertcan E. ağır yaralanırken, otomobilde bulunan Nejat E., Deniz G., Filiz G. ve Gökçe G. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Semih S. ve Mertcan E.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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