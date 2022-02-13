Gündem Boluluların tepkisini çekmişti CHPli Tanju Özcan alkollü mekandan çıkarken görüntülendi
BOLU

Boluluların tepkisini çekmişti: CHP'li Tanju Özcan alkollü mekandan çıkarken görüntülendi

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, yerel halk tarafından kendisine yöneltilen eleştirilere kulak asmadan, alkollü bir mekandan çıkarken görüntülendi. Özcan'ın korumaları, o anları kaydeden gazeteciye müdahalede bulundu.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
Boluluların tepkisini çekmişti: CHPli Tanju Özcan alkollü mekandan çıkarken görüntülendi
CHP'li Tanju Özcan alkollü mekandan çıkarken görüntülendi​

Mülteciler hakkında yaptığı açıklamalarla ve partisi hakkındaki çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, çıkışında görüntülendiği bir restoran nedeniyle gündeme geldi.

Yerel halk tarafından, göreve gelir gelmez restoranlara içki ruhsatı vermesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Özcan, dansöz oynatılan alkollü bir restorandan çıkarken görüntülendi.

Yerel basında çalışan bir gazetecinin kaydettiği görüntülerde, Özcan'ın alkollü mekandan çıkarak, korumaları eşliğinde arabasına yöneldiği görüldü.

Kayıt aldığı anlaşılınca korumalar tarafından sıkıştırılan gazeteci, bölgeden uzaklaştırılmak istendi.

Boluluların tepkisini çekmişti: CHP'li Tanju Özcan alkollü mekandan çıkarken görüntülendi
OYNAT 00:19
Boluluların tepkisini çekmişti: CHP'li Tanju Özcan alkollü mekandan çıkarken görüntülendi
Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, yerel halk tarafından kendisine yöneltilen eleştirilere kulak asmadan, alkollü bir mekandan çıkarken görüntülendi. Özcan'ın korumaları, o anları kaydeden gazeteciye müdahalede bulundu.

'CAMİ VE OKUL ALANININ YANINA MEYHANE RUHSATI VERDİ' İDDİASI

Yerel basında Özcan hakkında yayımlanan haberlerde, Borazanlar Mahallesinde bir cami ve okul alanının yanına verilen meyhane ruhsatı verdiği belirtiliyor.

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