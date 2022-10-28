Bombacıyı CHP'liler saklamış: Cezaevi servisine saldırı düzenlemişti

Bursa’da 20 Nisan’da cezaevi servisine düzenlenen ve 1 ceza infaz memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failini, CHP üyeleri saklamış. Saldırının faili olan MLKP’li 4 terörist yakalandı. Turuncu listedeki Cebrail Gündoğdu ile irtibatlı 8 şüpheli ise Balıkesir ve İzmir’de gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla, diğeri Emniyet’ten serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerle ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

PARTİDE GÖREVLİ, BELEDİYE ÇALIŞANI

Gündoğdu’yu Ayvalık’ta saklayan Rana İ.’nin 2012’de CHP Ayvalık ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyeliği yaptığı ve partide aktif çalışma yürüttüğü öğrenildi. Şüpheli Tuğba E.’nin CHP Ayvalık Kadın Kolları üyesi, Umur Ö.’nün de Ayvalık teşkilatına üye olduğu ortaya çıktı. Rana İ. ve Tuğba E.’nin CHP’li Ayvalık Belediyesi’ne ait Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’de çalıştığı, Umur Ö’nün 2011-2019’da Ayvalık Belediyesi’ne ait şirketlerde SGK kaydı bulunduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı, Ayvalık Belediyesi ve iştiraki hakkında soruşturma başlattı.

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PARMAK İZİ VE EŞYALARI ÇIKTI

Rana İ.’nin evinde yapılan incelemede MLKP’nin sözde eş başkanı Başak Şahin Duman ve Bursa’daki saldırının faillerinden Dilek Aksu’nun parmak izi çıktı. Rana İ.’nin kızı Dilara Su K.’nın, Gündoğdu’nun lojistik ve barınma ihtiyacını karşıladığı ortaya çıktı. Dilara Su K.’nın kiraladığı ikamette yapılan aramada ise Dilek Aksu’nun çantası, Cebrail Gündoğdu’nun gömleği bulundu. Tuğba E.’nin ikametinde Gündoğdu’nun parmak izleri tespit edildi. Gündoğdu’yu sakladığına dair Umur Ö.’nün de kamera görüntülerine ulaşıldı.