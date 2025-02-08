Born Bold Kampanyası'yla iş birliği büyüyor: Kazakistan ile Türkiye'nin bağları güçleniyor

“Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde 4,2 milyar ABD dolarına ulaşarak iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Kazakistan, Türkiye’den ilaç ve tekstil ürünleri ithal ederken, Türkiye’ye metal, petrol ürünleri ve tarım ürünleri ihraç etmektedir. Türk yatırımcılar, Kazakistan’daki altyapı, sanayi ve teknoloji projelerine aktif katılım sağlayarak ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunmaktadır. Şu ana kadar toplam değeri 3,5 milyar doları aşan 83 proje başarıyla tamamlanmış, ayrıca 2,8 milyar dolarlık 34 yeni yatırım projesi de hayata geçirilmektedir.”