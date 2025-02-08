Born Bold Kampanyası'yla iş birliği büyüyor: Kazakistan ile Türkiye'nin bağları güçleniyor

Kazakistan’ın başlattığı Born Bold kampanyası ekonomik gelişmelerini ilerletmeyi hedefliyor. Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, kampanyanın Kazakistan ve Türkiye iş birliğinde de yeni döneme kapı araladığını belirterek yaptıkları çalışmaları anlattı.
‘İki ülke arasındaki yatırımlara teşvik’
Başkonsolos Amankul, “Bu kampanya, Kazakistan’ın ekonomik dinamizmini, toplumsal ilerlemesini, yenilikçi ruhunu ve modern vizyonunu dünyaya tanıtmayı amaçlayan cesur bir adımdı. Bu çerçevede, Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu da kültürel ve ekonomik bağları pekiştirmek ve iki ülke arasındaki yatırımları teşvik etmek amacıyla etkin çalışmalar yürütmektedir.” dedi.
Kazakistan’ı daha çok tanıtma hedefi
Kampanyanın Kazakistan’ın Türkiye’deki bilinirliğini artırarak ülkeyi Avrasya’nın öncü ve cazip yatırım merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçladığını belirten Amankul, “Kazakistan ticaret, tarım, imalat sanayisi, lojistik, altyapı ve dijital projelere odaklanan kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, Kazakistan’ı Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan stratejik bir merkez olarak tanıtmak ve ülkenin küresel pazardaki rolünü daha da güçlendirmek kampanyanın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.” açıklamasında bulundu.
‘83 proje başarıyla tamamlandı’
‘Turistik bağlar da kuvvetleniyor’
Kazakistan ve Türkiye arasındaki köklü kültürel ve turistik bağların daha da güçlendirilmesine büyük önem verildiğini kaydeden Amankul, “22 Ekim 2024 tarihinde Kazakistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) iş birliğiyle, Kazakistan’ın benzersiz turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak amacıyla prestijli bir fuar düzenlenmiştir. Etkinlikte, Astana, Almatı, Şimkent gibi büyük şehirlerin yanı sıra Mangistau, Türkistan ve Doğu Kazakistan gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerin temsilcileri yer aldı. Katılımcılar, Kazakistan’ın büyüleyici bozkırları, mistik tarihi mirası ve eşsiz doğa harikalarıyla tanışma fırsatı buldu.” diye konuştu.
Başkonsolos, “Kazakistan’ın küresel sahnedeki yükselen konumu, halkının büyük hedefleri ve yenilikçi kalkınma vizyonu, ülkenin geleceğine duyulan güveni pekiştirmektedir. Ekonomik potansiyelinin giderek güçlenmesi, Kazakistan için önemli fırsatlar doğurmakta ve ülkeyi Avrasya’nın önde gelen merkezlerinden biri haline getirmektedir. Bu güçlü ortaklık, Kazakistan’ın Türkiye ile olan bağlarını da daha sağlam ve sürdürülebilir bir zemine oturtmaktadır.” diyerek iş birliğine dikkat çekti.