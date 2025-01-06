Tokayev’in 2025 vizyonu: Sağlam bir temel attık

"Geçtiğimiz yılın başında bir röportajda 2024'ün Kazakistan için birçok açıdan belirleyici bir yıl olacağını söylemiştim. Öyle de oldu. Sistemsel ve hatta zorlu ekonomik reformlar başlatarak ülkenin beş yıllık kalkınması için sağlam bir temel attık. Bu yönde önemli sayıda tamamlanmış proje ve girişim oldu ve daha da fazlası olacak. Tüm bölgelerin bir zamanlar kötü durumda olan mühendislik ve kamu hizmetleri altyapılarını modernize ettiğini vurguladı. Ayrıca 18 milyon metrekare konut hizmete açıldı ve 7.000 kilometre otoyol inşa edildi veya onarıldı. Almatı, Kızılorda ve Şımkent havalimanlarında yeni yolcu terminalleri açıldı. Madencilik, petrokimya ve metalurji endüstrilerinde de büyük ölçekli projeler gerçekleştirildi. Üretim sektörü önemli ölçüde ilerledi ve endüstriyel yapıdaki payı neredeyse madencilik sektörüyle aynı seviyede. Özellikle son on yılda neredeyse 27 milyon tonluk rekor kıran bir tahıl hasadı üreten çiftçilerimizin başarısını belirtmek isterim."