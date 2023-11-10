|
Dünya

Rusça konuşma geleneğini bozan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Rus heyeti şoke etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iki ülke arasında yeni anlaşmaların imzalandığı görüşmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşmasına Rusça bilmesine rağmen geleneği bozup Kazakça başlayan Tokayev, Rus heyetinde büyük bir şaşkınlığa neden olurken, Putin hemen tercüme için kulaklığını taktı.

22:09 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 23:01 - 10/11/2023 Cuma
IHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile katıldığı imza töreninde, geleneği bozup Rusça yerine Kazakça konuşunca, Rus heyeti büyük şaşkınlık yaşadı.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi temalarda bulunmak üzere dün Kazakistan’a gitti. Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iki ülke arasında yeni anlaşmaların imzalandığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşmasına Rusça bilmesine rağmen geleneği bozup Kazakça başlayan Tokayev, Rus heyetinde büyük bir şaşkınlığa neden olurken, Putin hemen tercüme için kulaklığını taktı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un ise tercüme için kulaklık araması dikkat çekti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dahil tüm Rus heyeti Tokayev’in konuşmasını kulaklıkla dinledi. Tokayev, Kazakça başladığı konuşmasına daha sonra Rusça devam etti.



“Karşılıklı saygı ve güven temelinde devletlerarası ilişkiler inşa ettik”


Tokayev, "Rusya, Kazakistan’ın stratejik ortağı ve müttefikidir. Ortak tarihin sarsılmaz değerleri, kalıcı dostluk, karşılıklı saygı ve güven temelinde, birçok alanda karşılıklı çıkarların hayata geçirilmesinin parlak bir örneği olan devletlerarası ilişkiler inşa ettik. Bu fırsatı değerlendirerek, Kazakistan’ın Rusya ile çok yönlü işbirliğini daha da derinleştirmeye yönelik stratejik rotaya olan bağlılığını teyit etmek istiyorum” dedi.


Tokayev’in konuşmasının ardından söz alan Putin ise Kazakistan ile müttefiklik ilişkilerine değinerek, “Uluslararası konuları ele aldık. Özellikle Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Kazakistan’ın şuan başkanlığını üstlendiği Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üzerinden iletişimimize dikkat çektik. Tüm bu formatların geliştirilmesini ortaklaşa desteklemeye devam etmek ve başkanlığı gelecek yıl Kazakistan’a geçecek olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde ittifakı güçlendirmek konusunda cumhurbaşkanı ile mutabakata vardık” ifadelerini kullandı.



#Kazakistan
#Rusça
#Rusya Devlet Başkanı
#Vladimir Putin
#Kazakistan Cumhurbaşkanı
#Kasım Cömert Tokayev
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı mı, ne zaman toplanacak?