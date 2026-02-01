Borsada manipülasyon yapmışlar

Otelin balkon tarafının ve Japon restoranın kaçak olduğunu söyleyen Altunbulak, “Otelin balkon tarafının kaçak yapı olduğunu otelin sahibi Muzaffer Yıldırım'dan çok kez duymuştum. Otelin 3. katında Michelin Yıldızı olan kimsenin bilmediği restoran da kaçaktır. Bu gizli restoran 24 kişilik olup otel odasından bozmadır” dedi.

ALİ KOÇ’U TAKİP EDERDİ

Altunbulak, Yıldırım’ın otele gelen iş adamlarını ve ünlü isimleri sürekli takip ettiğini anlatarak, “Bizlere Ali Koç'un ne zaman, kimlerle, saat kaçta geldiğini sürekli sorardı. Acun Ilıcalı da Ali Koç'a bu şekilde ulaşmaya çalışırdı. Tahminim Muzaffer Yıldırım, Ali Koç ile ilgili bilgileri öğrenip Acun Ilıcalı'ya söylerdi” şeklinde konuştu.

HAFTANIN 4 GÜNÜ POKER

Yıldırım’ın haftanın 4 günü arkadaşlarıyla evinde poker oynadığını söyleyen Altunbulak, salı günleri ise Tuna Aksu isimli iş adamının oynattığını, kendi aralarında yüksek miktarlarda para alışverişi olduğunu duyduğunu söyledi. Tutuklu bulunan Murat Özkaya isimli şahsı tanıdığını ifade eden Altunbulak, Muzaffer Yıldırım ile aralarında para ilişkisi olduğunu duyduğunu, Borlease Otomotiv hisselerinin halka açık olduğunu ve bu hisselerin 30 TL’den 3 TL’lere kadar düştüğünü belirterek, “Muzaffer Yıldırım bu hisse halka arz edilmeden önce 4 milyon dolar para vererek bu hisseden toplamıştır, zirvedeyken Murat Özkaya’nın talimatıyla parasını katlayarak satış yapmıştır” dedi.











