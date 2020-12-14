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Gündem Boşanma aşamasındaki karısını bıçakladı
KARAMAN

Boşanma aşamasındaki karısını bıçakladı

Karaman’da boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen 2 çocuk annesi kadın, kocası tarafından göğsünden ve baldırından bıçaklanarak yaralandı. Kavga sırasında eniştesine engel olmaya çalışan baldız ise elinden hafif şekilde yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

D.D. (26), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi C.D.’nin (20), oturduğu eve geldi. Kısa süre sonra D.D. ile C.D.’nin arasında tartışma yaşanarak kavga çıktı. D.D., 2 çocuğunun annesi olan C.D.’yi göğsünden ve kalçasından bıçaklayarak yaraladı. Öfkeli koca, kavga sırasında kendisine engel olmaya çalışan baldızı M.N.K.’ide elinden hafif şekilde yaralayarak kaçtı.

  • İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ile kız kardeşi çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerine yaya olarak kaçan koca D.D. ise kısa süre içerisinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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