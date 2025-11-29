Boşanmada mülkiyet engeli ortadan kalkıyor

Nafaka düzenlemesinin de teklifte yer alması için Adalet Bakanlığı’nda hazırlıklar sürdürülüyor. Özellikle aile hukukundan doğan yargılamaların uzaması, tarafların medeni ve mali durumları ile birlikte müşterek çocuklar üzerinde de olumsuz sonuçlara neden olduğu için aile hukukuna özellikle boşanma ve nafakaya ilişkin hükümler paket yeniden ele alınacak. Buna göre tarafların mal ve mülk paylaşımı davaları boşanma davasında ayrılacak. Taslağa göre, boşanma davalarının hızlı sonuçlandırılması ve kadının mağduriyetinin ortadan kaldırılması için bu davalardaki maddi konuların dosyaları dava dosyasında ayrılacak.

Bonolarda ve senetlerde sahtekarlığın önlemesi için de değişikliğe gidilecek. Kırtasiyeden alınan ve elle doldurulan senetler yerine filigranlı, kayıtlı ve e-Devlet üzerinden düzenlenen senetler kullanılacak. Senet, ticari ilişkilerde sıklıkla kredi aracı olarak kullanıldığı için kırtasiyeden alınabilen, taklit edilmesi oldukça kolay ve hiçbir kayıt sistemine tabi olmayan bir evrak niteliğinden çıkarılacak. Böylece hem alacaklı hem de borçlu taraflar açısından büyük mağduriyetlere yol açan sahte senet sorunu çözülecek. Senetlerin güvenli bir sistemle üretilmesi, filigran gibi güvenlik unsurlarının kullanılması ve kayıt altına alınmasıyla sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçilecek. Vatandaş mağduriyetleri azalacak. Bekletici meselelerde duruşmanın askıya alınması, nispi davalarda zamanaşımı, belirsiz alacak davalarına da çözüm getirilecek.