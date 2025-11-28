Gençler evlilik için doğru kişiyi bulamıyor

Günümüz toplumlarında evlilik anlayışı hızlı bir dönüşümden geçiyor. Artık daha geç yaşta kurulan, daha fazla düşünülerek adım atılan ve psikolojik boyutu her zamankinden güçlü hissedilen bir kurum hâline gelen evlilik, modern yaşamın etkisiyle yeni bir anlam kazanıyor. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’ya göre, yalnız yaşamın yaygınlaşması çoğu zaman kişisel bir tercih değil, çağın dayattığı bir yaşam biçimi.

'NİTELİKLİ BAĞ' ARIYORLAR

Üsküdar Üniversitesi tarafından üniversite gençliği üzerinde yapılan geniş örneklemli araştırmalarıdan yola çıkarak bilgi veren Prof. Dr. Süleymanlı, “Gençlerin büyük bir bölümü aileyi hâlâ ‘sevgi’, ‘mutluluk’ ve ‘hayatın anlamı’ ile ilişkilendiriyor. Gençlerin evlenecekleri kişide aradığı özellikler arasında güven, saygı, sadakat, ortak düşünce ve manevi değerlerin öne çıkması da dikkat çekiyor. Bu tablo, gençlerin evliliğe daha temkinli, daha bilinçli ve daha nitelikli bir bağ arayışıyla yaklaştığını gösteriyor” dedi.

UZUN VADELİ UYUM

Eş seçiminde dikkat edilen unsurların da bu yaklaşımı desteklediğini kaydeden Süleymanlı, “Yapılan çalışmalarda gençlerin mutlak bir benzeşmeden çok uyumlu bir denge arayışının öne çıktığını ortaya koyuyor. ‘Doğru kişi’ algısı artık yalnızca duygusal çekim üzerinden değil, uzun vadeli uyum ve ilişkisel istikrar üzerinden kuruluyor” ifadesinde bulundu.

YALNIZLIK BİLİNÇLİ BİR SEÇİM DEĞİL

"Dijitalleşmenin ilişkileri hızlandırdığı kadar kırılganlaştırdığını, buna karşılık gençlerin daha güvenli ve sürdürülebilir bağlar aradığını gösteriyor” değerlendirmesi yapan Süleymanlı, dünyada tek kişilik hanelerin hızla arttığını ve yalnız yaşayanların çoğunun aslında bir ilişki istediğini ancak uygun bir bağ kuramadığını belirterek solo yaşamın modern hayatın dayattığı bir sonuç hâline geldiğini söyledi.







