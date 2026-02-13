Bozdağ’dan yemin oturumu açıklaması: Anayasa ve İçtüzük’e aykırı işlem yok

Anayasa’ya göre yürütme yetkisi ve görevinin Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Anayasa ve kanunlara uygun şekilde kullanılacağını belirten Bozdağ, Cumhurbaşkanı’nın yetkileri ile bakanların görevlendirilmesine ilişkin hükümleri hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa’nın kendisine verdiği yetkileri kullandığını ifade eden Bozdağ, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi’nin ise İçişleri Bakanı olarak atandığını vurguladı. Bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.