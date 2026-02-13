Bozdağ’dan yemin oturumu açıklaması: Anayasa ve İçtüzük’e aykırı işlem yok

Bekir Bozdağ, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi’nin ant içtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anayasa’ya göre yürütme yetkisi ve görevinin Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Anayasa ve kanunlara uygun şekilde kullanılacağını belirten Bozdağ, Cumhurbaşkanı’nın yetkileri ile bakanların görevlendirilmesine ilişkin hükümleri hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa’nın kendisine verdiği yetkileri kullandığını ifade eden Bozdağ, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi’nin ise İçişleri Bakanı olarak atandığını vurguladı. Bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.
ANAYASA’NIN EMRİ
Yeni atanan bakanların yemin edebilmesi için Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Meclis Başkanlığı’na gönderildiğini aktaran Bozdağ, İçtüzük uyarınca cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde and içtiklerini kaydetti. Genel Kurul’u yöneten Meclis Başkanvekili olarak işlemlerinin Anayasa ve İçtüzük’ün amir hükümlerine uygun olduğunu belirten Bozdağ, “Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırı bir iş ve işlem yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.